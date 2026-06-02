İLAN

T.C. İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO : 2026/379 Esas

DAVALI : TASFİYE HALİNDE SINIRLI SORUMLU DENİZKIZI SAHİL SİTESİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Davacı HAKAN MERCANOĞLU tarafından davalı TASFİYE HALİNDE SINIRLI SORUMLU DENİZKIZI SAHİL SİTESİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ aleyhine açılan 10/04/2026 tarihli dava dilekçesinde özetle; "Müvekkili ile davalı Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Denizkızı Sahil Sitesi Konut Yapı Kooperatifi'nin, İzmir ili, Çeşme ilçesi, Reisdere Mahallesi, 2116 ada, 1 parsel, 33 no'lu bağımsız bölüm üzerinde müşterek mülkiyet sahibi olduğunu, söz konusu taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi amacıyla taraflarınca Çeşme 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/126 Esas sayılı dosyası ile ortaklığın giderilmesi davası açıldığını, Çeşme 2. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen davanın yargılaması sırasında, dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir tebligatların davalı kooperatife tebliğ edilemediğini, bunun üzerine Mahkemece İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğüne yazılan müzekkereye verilen cevapta; davalı kooperatifin 20.04.1989 tarihinden itibaren tasfiye halinde olduğunu, sicil kayıtlarında herhangi bir terkin tesciline rastlanmadığı ve kooperatifin tasfiye memurlarının Ahmet Remzi Erkanlı ile Oktay Güntay olduğunun ve tasfiye memuru olarak atanan Ahmet Remzi Erkanlı'nın 04.07.2020 tarihinde, diğer tasfiye memuru Oktay Güntay'ın ise 22.07.2002 tarihinde vefat ettiklerinin tespit edildiğini, bu durum karşısında davalı kooperatifin organsız hale geldiğini ve taraf teşkili sağlanamadığından ortaklığın giderilmesi davasının sürdürülemez duruma geldiğini, Çeşme 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin, 11.12.2025 tarihli duruşmasında, taraflarına Asliye Ticaret Mahkemesinde davalı kooperatife yeni tasfiye memuru atanması için dava açmak üzere yetki ve süre verdiğini, bu nedenle davalı kooperatifin mevcut organ boşluğunun giderilmesi ve taraf teşkilinin sağlanabilmesi amacıyla davalı kooperatife tasfiye memuru atanmasının" talep edildiği, açılan davanın Mahkememizin 2026/379 Esasına kaydedildiği görülmekle;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

1-Davalı adına, normal ve T.K. 35. Maddeye göre çıkartılan tebligatların bila ikmal iade dönmesi ve davalı adına yapılan adres araştırmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle, davalı adına dava dilekçesi içeriği ve ön inceleme gününe ilişkin ilanen tebligat yapılmasına,

2-Davalı tarafın, dava dilekçesine, HMK' nun 317. Mad. gereğince 2 haftalık yasal sürede, HMK' nun 129. mad. uygun cevap dilekçesini sunabileceğine,

3-İlan işlemi, araya adli tatil girmesi ve defter yoğunluğu nazara alınarak; 17/09/2026 tarihinde saat 10:10 'da İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Heyet Duruşma Salonunda ön inceleme duruşması yapılmasına,

2-Ön inceleme duruşması için çıkarılan davetiyede 6100 sayılı HMK 'nun 139/1 maddesi uyarınca,

a) Duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin diğer hususlar,

b) Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları,

c) Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği,

ç) Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği, hususlarının taraflara ihtar edilmesine,

4-İhtarın iş bu ön inceleme duruşmasına davet tutanağının tebliği ile tebliğ edilmiş sayılmasına" hususlarında tebligat yapılamayan, yapılan kolluk araştırması ve kurum cevaplarına göre; tebliğe elverişli bir adresi bulunamayan davalı "Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Denizkızı Sahil Sitesi Konut Yapı Kooperatifi"ne dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün tebliği yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur.13/05/2026

#ilangovtr Basın no ILN02474766