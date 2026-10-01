İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/397 Esas -2025/395 Karar

Davacı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM : ''Davalılar adına kayıtlı olan İzmir ili, Buca İlçesi, Kırıklar Mah/Köyü, Karataş Mevkii, 357 Parsel veİzmir ili, Buca İlçesi, Kırıklar Mah/Köyü, Karabağlar Mevkii 655 Parselde kayıtlı taşınmazların, tapu kaydının İPTALİ ile eski malikler olan ve mirasçılık belgesindeki hissedarlar üzerine TESCİLİNE,'' Dair, davacı vekili ile bir kısım davalılar vekillerinin yüzüne karşı, tebliğden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere tarihinde verilen tavzih edilerek düzeltilen karar7201 sayılı T.K'nun 31. maddesi gereğince yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalı İsmail Binici'ye tebliğ edilmiş sayılacağı, işbu davalının tebliğ süresi dolduktan sonra 2 haftalık süre içinde karara karşı istinaf yoluna başvurabileceği ilanen tebliğ olunur.

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