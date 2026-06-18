İZMİR 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C.

İZMİR

12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.83896321-2025/180-Ceza Dava Dosyası

15.06.2026

İLAN METNİ

Mahkememizin 09/02/2026 tarihli ve 2025/180 Esas 2026/99 sayılı Kararı ile suç tarihi 23/04/2024 olan Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan; 19/08/1979 Nevşehir doğumlu, Hasan ve Leyla oğlu, Memiş KOCABAY hakkında 5237 sayılı TCK'nın 158/1-f-son, 62/1, 53/1, 52 ve 58/6 maddeleri uyarınca 3 yıl 9 ay hapis ve 208.300 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen kararın tebliğ edilmemiş olması nedeniyle 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 30. maddesi uyarınca Mahkememiz gıyabı hükmünün ilan yoluyla tebliği, ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, tebliğin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememizce dilekçe ibraz ederek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi istinaf kanun yoluna başvurabileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02490196