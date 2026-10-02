İZMİR 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

MERCİİ :T.C. İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesi

ESAS NO :2022/725

KARAR NO :2025/653

SANIK :MUHAMMED BARGUZ, Adalet Mahallesi Forkart arkası depolar Bayraklı/İZMİR

TEBLİĞ OLUNACAK EVRAK İÇERİĞİ : Nitelikli hırsızlık(adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık) suçundan TCK'nın 142/1-e, 35/2, 62/1 maddeleri gereğince neticeten 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair hükmün CMK'nın 231. maddesi gereğince açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğine dair hüküm metni

MEVZUU :Hüküm Metni

İLAN SEBEBİ :Sanığa tebliğ işleminin yapılamaması, yapılan aramalara rağmen bulunmaması,evrakların işlemsiz dönmesi, gönüllü olarak Suriye ülkesine dönüş yaptığının bildirilmesi

TEBLİĞ TARİHİ :7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-30. maddeleri gereğince Mahkememiz kararının Türkiye Geneli 50.000 altı, Genel İnternet Haber Sitesi ve Basın İlan Kurumu İlan Portalından bir defaya mahsus olmak üzere yayınlattırılması, aynı kanunun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

HÜKÜM METNİ : Sanık Muhammed BARGUZ hakkında 15/01/2022 tarihli niteliklihırsızlık(adetveyatahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık) suçundan TCK'nın 142/1-e, 35/2, 62/1 maddeleri gereğince neticeten 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair hükmün CMK'nın 231. maddesi gereğince açıklanmasının geri bırakılmasına,

Kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine bulunulacak beyanla İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine dair karar metnidir. 29/09/2026

#ilangovtr Basın no ILN02560862