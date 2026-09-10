İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir ili
MEVKİİ : Konak ilçesi, Kocakapı mahallesi
ADA NO : 11158 ada
PARSEL NO : 1 parsel
ADRESİ : Yeşildere mahallesi1083 sk no :17-17/A-17/B (1/1 hisse)
MALİKİN ADI VE SOYADI : MUSTAFA ŞAŞMAZ -41344560300 TC kimlik numaralı
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümeni12/02/2026 tarih 115 sayılı kamulaştırma kararı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/388 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01.09.2026
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