İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/388 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir ili

MEVKİİ : Konak ilçesi, Kocakapı mahallesi

ADA NO : 11158 ada

PARSEL NO : 1 parsel

ADRESİ : Yeşildere mahallesi1083 sk no :17-17/A-17/B (1/1 hisse)

MALİKİN ADI VE SOYADI : MUSTAFA ŞAŞMAZ -41344560300 TC kimlik numaralı

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümeni12/02/2026 tarih 115 sayılı kamulaştırma kararı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/388 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01.09.2026

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