Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

16. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/15 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, KAZIMDİRİK Mahalle/Köy, 48 Ada, 11 Parsel, Zemin kat 2 nolu Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı mesken vasfındaki taşınmazdır. Daire; giriş/koridor, 3 oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet (depo olarak kullanılıyor) ve 3 balkon hacimlerinden ibarettir. Asansör mevcuttur. Merkezi konumu ve ana arterlere yakınlığı nedeniyle ulaşım ve taşıma imkanları iyi olarak değerlendirilmiştir. Taşınmazın tüm belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanma imkanı bulunmaktadır.

Adresi : Kazımdirik Mah. 159 Sok. No:18Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 95,30 m2

Arsa Payı : 8/103

İmar Durumu : Bornova Belediye Başkanlığının 21.07.2026 tarihli imar durumunu gösterir yazılı plan fotokopisi ile; taşınmazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, “ayrık nizam, 5 (beş) katlı konut alanında ve yolda” kalmakta olup imar uygulaması görmesi gerektiği bildirilmiştir. * 03.06.2021 tarihinde yürürlüğe giren İ.B.Ş.B. İmar Yönetmeliği’ nin 5. Maddesi uyarınca uygulama imar planında açıkça belirlenmemiş ise TAKS % 40’ ı geçemez. * Söz konusu parsel İ.B.Ş.B. Başkanlığı tarafından 08.09.2021 tarihinde 1768 Değ. No. İle onanan Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K) Alanında kalmaktadır. * 3194 Sayılı İmar Kanunu Hükümlerinin 15/4 Maddesinin 4. Fıkrasına ve 03.06.2021 tarihli İ.B.Ş.B. İmar Yönetmeliği’ ne tabidir.k

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: İcra şerhi ve İpotek şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 11:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 11:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 11:35

23/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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