İZMİR 18. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. İZMİR 18. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/166 Esas

DAVALI : HATİCE KIRMIZIBIYIK

Davacı Muammer Kırmızıbıyık tarafından davalı Hatice Kırmızıbıyık aleyhine 11/03/2024 tarihinde mahkememize açılan davada, davalı HATİCE KIRMIZIBIYIK'ın (İbrahim ve Fatma kızı, 26/06/1981 doğumlu) tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından, Ön İnceleme Tensip Tutanağının ilan yolu ile davalı Hatice Kırmızıbıyık'a tebliğine karar verilmiş olmakla;

Davalı Hatice Kırmızıbıyık 'ın mahkememizin duruşma günü olan 06.11.2025 günü saat 10:30'da mahkememiz duruşma salonunda bizzat hazır olması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde, yargılamaya yokluğunda devam olunarak karar verileceği, ön inceleme tensip tutanağı ile duruşma gün ve saatinin Davalı Hatice Kırmızıbıyık'a tebligatı yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı yasanın 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 03/06/2025

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