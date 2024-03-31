İZMİR 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İ L A N

T.C. İZMİR 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO :2024/324 Esas

Davacı , CÖMERT POLAT ile Davalılar , ALİ POLAT, BÜLENT POLAT, FİKRİYE POLAT, HÜSEYİN POLAT arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkil ile davalılar,

1-İzmir İli, Narlıdere İlçesi, Çamtepe Mah. 6439 ada, 2 parsel, 1. Kat, 3 nolu mesken,

2-İzmir İli, Narlıdere İlçesi, Ilıca Mah. 60 ada, 11 parsel, 3. Kat, 4 nolu mesken,

3-İzmir İli, Narlıdere İlçesi, Ilıca Mah. 60 ada, 11 parsel, zemin kat, 1 nolu mesken nitelikli taşınmazlara murisleri Hasan Polat'tın vefatı ile intikal yolu ile malik olduğunu, taşınmazların mümkünse aynen taksimini, olmazsa hissedarlarlar arası satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmesini talep ve dava ettiğini beyan etmiş olmakla; Mahkememizce verilen 30/03/2026 tarihli tensip ara kararında; 33637428916 T.C kimlik numaralı Ali POLAT'ın tüm aramalara rağmen adresleri tespit edilemediğinden yenileme dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma günün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

DURUŞMA GÜNÜ: 16/09/2026 günü saat 09:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yokluğunuzda da karar verilebileceği hususu, dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

