İZMİR 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. İZMİR 21. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/599 Esas

MİRAS

BIRAKAN : Abdullah (T.C. Kimlik No:26306168350)

Davacı vekili tarafından açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Şekerpınar Köyü , 47 cilt, 13 hane ve 1 BSN de kayıtlı, Ahmet ve Şahsene’den olma , 01/07/1884 doğumlu , 26306168350 TC Kimlik numaralı,02/10/1915 tarihinde vefat eden muris Abdullah' ın, kendisinden evvel vefat eden kardeşi Ayşe’nin kızı Müzeyyen’in eşi olan 26765153072TC. nolu Ahmet’in mirasçılarının bilgilerine ulaşılamadığından;

TMK.nun 594/1 maddesi gereğince miras bırakanın mirasında hak iddia edenlerin 1 ay ara ile 2 kez yayımlanacak işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiç bir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile TMK. nun 594/2 maddesi gereğince mirasın devlete intikal edeceği ilan olunur.

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