İZMİR 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. İZMİR 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/513 Esas

DAVALI : BASRİ ACAR -Ahmet ve Sultan Oğlu 1964 Doğumlu.

144***79**8 T.C. Kimlik Nolu

Adresi : Sorue Cherqbinı 76620 Le Havre La Havre / Fransa

Davacı Ozan ÇAKMAKCİ tarafından aleyhinize açılan Kişilik Hakları (Kişilik Haklarına Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK'nun 122. maddesi geregince iki haftalık kesin süre içerisinde davaya iliskin cevaplarınızı mahkememize ibraz etmeniz gerektigi, aksi halde HMK. nun 128. maddesi geregince dava dilekçesinde belirtilen vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, H

MK. nun 127. ve 131. maddeleri geregince iki haftalık kesin süre içerisinde varsa ilk itirazlarınız ile esasa iliskin cevaplarınız ve tüm delillerinizi mahkememize ibraz etmeniz gerektiği, tanık delilleriniz halinde HMK.?nun 240. maddesi geregince isim, açık adresleri ve hangi konularda dinletileceginin, posta giderleri ile delil avansını yatırmanız gerektigi hususu ihtar ve teblig olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02507485