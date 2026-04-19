İZMİR 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

İZMİR

37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2017/690 Esas

KARAR NO : 2025/780

İ L A N

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve2911 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek suçlarından, Mehmet Ata veGülioğlu, 28/11/1993 Mersin Doğumlu. TC Kimlik No:17471914644, Hatip BİLEN hakkında Mahkememizin 30/09/2025 tarihli 2017/690 Esas 2025/780 Karar sayılı ilamı ile;

2911 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek suçundan sanık hakkında CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

Görevi Yaptırmamak için Direnme suçundan TCK.nun 265/1 maddesi gereğince ve CMK.nun 231/5 maddesi uyarınca sanık hakkındaki HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,karar verilmiş olup,

Gerekçeli kararın sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği, mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edileceği, iki hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesine istinaf yoluna başvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.

