İZMİR 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

İZMİR

40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Esas No : 2026/76

Karar No: 2026/317

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan , Halil ve Kefaa oğlu, 01/01/2006 Suriye doğumlu, Suriyeuyruklu HEDR EL SERHAN'ınMahkememizin2026/76 Esas, 2026/317karar sayılı kararı ile "Sanığın sabit görülen resmi belgede sahtecilik suçundan eylemine uyan TCK'nun 204/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi,suçun işlendiği zaman ve yer göz önüne alınarak takdiren 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ,

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak sanık hakkında tayin olunan cezadan TCK'nun 62/1 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında takdiren indirim yapılarak sanığın 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ,

Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 08.10.2015 tarihli, 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı gözetilerek sanık hakkında, 15/04/2020 gün ve 31100 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 10. maddesi ile değişik TCK'nun 53. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına ,

Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan cezanın nevi ve miktarı ,sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması,mahkememizce, sanığın kişilik özellikleri ile yargılamadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurulduğunda yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması, kamu maddi zararının bulunmayışı göz önüne alınarak sanık hakkında CMK’nun 231/8.maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA , " karar verilmiş olup, gerekçeli kararınsanığa tebliğ edilemediği, mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edileceği, 2 hafta içerisinde de istinaf yoluna başvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.12/05/2026

