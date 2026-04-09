İZMİR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

İzmir

5. Sulh Hukuk Mahkemesi

İLAN

Esas no: 2025/867 Esas

Davacı: Tunçay Koç, Tülay Koç

Vekili: Av.Bülent Karakoç

Muris: Mehmet Kazım Özöngen

D.günü ve Saati: 24/09/2026-10:25

Davacı vekili tarafından mahkememizde açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasında; Hüseyin ve Zehra'dan olma 10/07/1958 tarihinde vefat eden muris Mehmet Kazım Özöngen'in mirasçılarından olan Ahmet ve Şüküfe'den olma 01/07/1894 doğum tarihli Zinet ÖZÖNGEN'in mirasçıları tespit edilemediğinden TMK.'nun 594. Maddesi gereğince birer ay ara ile iki defa ilan yapılmasına karar verilmiştir. Son ilan tarihinden başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatı bulunan kişilerin mahkememize başvurması, kimsenin başvurmaması halinde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere murisin mirasının Maliye Hazinesi'ne geçeceği ilan olunur. 12/03/2026

