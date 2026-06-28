İZMİR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. İZMİR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2013/392 Esas - 2024/291 Karar

Taraflar arasında açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyet) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :

"Davacılar tarafından davalılar aleyhine açılan ortaklığın giderilmesi davasının KABULÜ ile dava konusu İzmir İli, Balçova İlçesi, Balçova Mah., 1239 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın aynen veya para ilaveli olarak taraflar arasında taksimi mümkün bulunmadığından, taşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine, satış bedelinin taraflara taşınmazın tapu kaydı ve veraset ilamındaki payları oranında ödenmesine,..."

Dair, ... tebliğden itibaren iki hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere 30.01.2024 tarihinde verilen karar, 7201 sayılı T.K'nun 31. maddesi gereğince yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalı Nihat Doğru'ya tebliğ edilmiş sayılacağı, davalı Nihat Doğru'nun bu tebliğ süresi dolduktan sonra 2 haftalık süre içinde karara karşı istinaf yoluna başvurabileceği ilanen tebliğ olunur. 08.06.2026

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