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İZMİR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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İZMİR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/433 Esas
KARAR NO : 2025/338

Mahkememizin yukarıda esası yazılı dosyasından verilen hükmün Yargıtay 12. HD'nin 2025/9547 E - 2026/3689 K sayılı ilamı ile bozulmasına karşı davacı vekili tarafından temyiz dilekçesindeki itirazlarının karşılanmaması sebebiyle verdiği karar düzeltme dilekçesi dosya davalısı Mehmet Rasim Kirazoğlu'na ilanen tebliğ olunur. 11/09/2026

#ilangovtr Basın no ILN02549337