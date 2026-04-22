T.C.

İZMİR

6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

12.03.2026

Sayı :2021/1898 Esas

İ L A N

Davacılar , NERMİN SÖZERİ, NEVİN ATALA ile Davalılar , ASİYE HÜDHÜT ve Diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılaması sonrası 03.07.2025 tarih 2021/1898 E, 2025/823 K. Sayılı kararıyla;

Davanın kabulune,

-İzmir ili, Buca İlçesi, Karacaağaç köyü, Meşelik mevkii, 183 ada, 2 parsel,

-İzmir ili, Buca İlçesi, Karacaağaç köyü, Meşelik mevkii, 170 ada, 77 parsel,

-İzmir ili, Buca İlçesi, Karacaağaç köyü, Cincin mevkii, 170 ada,71parsel,

-İzmir ili, Buca İlçesi, Karacaağaç köyü, Koşuyolu mevkii, 189 ada, 1 parsel,

-İzmir ili, Buca İlçesi, Karacaağaç köyü, Koşuyolu mevkii, 193 ada, 1 parsel,

-İzmir ili, Buca İlçesi, Karacaağaç köyü, Koşuyolumevkii, 193 ada, 7 parsel,

-İzmir ili, Buca İlçesi, Karacaağaç köyü, Dede mevkii, 202 ada, 18 parselde bulunan, taşınmazlardaki PAYDAŞLIĞIN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİNE,

2-Satıştan elde edilecek paranın; tapudaki ve mirasçılık belgelerindeki paylara göre paydaşlara dağıtılmasına, 12/02/2025 tarihli bilirkişi ek raporunun kararın eki sayılmasına,

3-HMK.nun 322/2. maddesi gereğince, satış memuru olarak mahkememiz yazı işleri müdürünün atanmasına,

4-Satış bedeli üzerinden binde 11,38 harç alınmasına,

5-Mahkememizce taşınmazın kaydına konulan tüm tedbir ve şerhlerin kaldırılması hususunda ilgili tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,

6-Karar tarihi itibarı ile alınması gereken 615,40-TL harcın payı oranında paydaşlardan alınarak hazineye irad kaydına,

7-Davacı tarafından yapılan 27,20-TL başvurma harcı, ‭8,50-TL vekalet harcı, 1.912,35-TL keşif harcı, 2.500,00-TL araç ücreti, 16.500,00-TL bilirkişi ücreti ve ‭‭‭‭‭‭‭‭3.635,8‬0-TL posta gideri olmak üzere ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭toplam ‭‭24.583,85‬-TL yargılama giderinin payı oranında paydaşlardan alınarak davacıya verilmesine,

8-Davacılar davada kendilerini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücreti tarifesi gereğince takdir olunan 28.500,00-TL vekalet ücretinin payı oranında paydaşlardan alınarak davacılara verilmesine,

9-Davalı Fatma Başaran davada kendini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücreti tarifesi gereğince takdir olunan 28.500,00-TL vekalet ücretinin payı oranında paydaşlardan alınarak davalı Fatma Başaran'a verilmesine,

10-Davalı Hüsamettin Özcan davada kendini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücreti tarifesi gereğince takdir olunan 28.500,00-TL vekalet ücretinin payı oranında paydaşlardan alınarak davalı Hüsamettin Özcan'a verilmesine.. dair, HMK 'nun 345. Maddesi gereğince kararın tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içinde Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvuru yolu açık olmak üzere karar verildiği davalı 2****1****6TC kimlik nolu Davalı ASİYE HÜDHÜT'e ilan ve tebliğ olunur.

