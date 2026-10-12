İZMİR 7. AİLE MAHKEMESİ

Турецкая Республика

Семейный Суд №7 г. Измир

Судебное извещение

Дело : № 2022/89

Истец : Хикмет Шахин-Идентификационный номер гражданина Турции 58....70 Попечитель : Севги Мангал- Идентификационный номер гражданинаТурции 55...94

Ответчица : Анна Прокошина Шахин (Гражданка Российской Федерации)

Иск : Развод

Дата судебного

Разбирательства : 08/02/2022

Дата слушания : 26/01/2027 в 09:45

В нашем суде рассматривается бракоразводный процесс, начатый в связи с исковым заявлением, поданным попечителем Истца Хикмета Шахина Севги Мангал против Анны Прокошиной Шахин (Спорный развод в результате ослабления семейных основ).

В связи с вышеуказанном делом ответчице Анне Прокошиной Шахин суд послал судебные уведомления на все указанные в исковом заявлении адреса ответчицы, но упомянутые уведомления вернулись неисполненными. Поэтому суд принял решение об опубликовании данного судебного извещении о дате и времени судебного слушания, на котором будет проведено непосредственное рассмотрение дела.

Слушание состоится 26/01/2027 в 09:45. Внимание! В случае неявки на слушание без уважительной причины исполнительное производство будет продолжено без вас и вы не сможете выразить свои отводы. По окончанию упомянутого слушания суд перейдёт на стадию устного слушания. В случае изменения назначенного дня слушания, стороны не будут оповещены об этом дополнительно и без ущерба для положений статьи 150, в случае вашей неявки решение по делу будет вынесено в ваше отсутствие. 14/09/2026

Секретарь 134279 Судья 29264

Электронная подпись Электронная подпись

Для связи: секретарь Семейного суда №7 г. Измир Ядигар Салар

Этот документ был переведён с турецкого Подпись эксперта заверена

языка на русский экспертом- переводчицей Семейный Суд №7 г. Измир

Натаван УНАЛ Судья Несрин Кызыл № 29264



İşbu belge bilirkişi tarafından Bilirkişinin imzası onaylanır Türkçe dilinden Rusçaya tercüme edilmiştir İzmir 7. Aile Mahkemesi

İLAN

T.C.

İZMİR

7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2022/89

DAVACI: HİKMET ŞAHİN- TC: 58...70

VASİ : SEVGİ MANGAL -TC:55...94

DAVALI : ANNA PROKOŞHİNA ŞAHİN (Rusya uyruklu)

DAVA : Boşanma

DAVA TARİHİ : 08/02/2022

DURUŞMA TARİHİ: 26/01/2027günü saat 09:45

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Davacı , HİKMET ŞAHİN'a Vesayeten SEVGİ MANGAL ile Davalı , ANNA PROKOŞHİNA ŞAHİN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Mahkememizce, davalı ANNA PROKOŞHİNA ŞAHİNin dava dilekçesinde bildirilen ve tespit edilen tüm adreslerine yapılan tebligatları iade dönmüş olduğundan, davalıya tahkikat ve sözlü yargılama duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü:26/01/2027 günü saat 09:45'da belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilemeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluğunuzda hüküm verileceği hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 14/09/2026

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