İZMİR 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. İZMİR 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2023/462 Esas

DAVALI : ADİL KIVCI - 505.....18

Davacı ABDUL KARIM ISSA tarafından aleyhinize açılan Nüfus kayıtları ile ilgili davada; Mahkememizce tarafınıza yurt dışı adresinizde yapılan tebligat bila ikmal iade olunmuş, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından mahkememizce 17/12/2024 tarihinde verilen"...Davanın kabulüne, Mardin İli, Savur İlçesi, Koşuyolu Mah./Köyü, Cilt No:30, Hane No:52, BSN:15'te nüfusa kayıtlı Süleyman ve Suyemi'den olma, 02/06/1953 doğumlu, 50590538780 T.C. kimlik numaralı ABDULKERİM KIVCI ile Charlottenburg Wilmersdorf Bölge Müdürlüğü'nce 11/08/2008 tarihinde tanzim edilmişC3HZNW5VY nolu pasaporta ve L3HL0TH60 nolu Almanya Federal Cumhuriyeti kimlik kartına göre 01/01/1953 doğumlu, doğum yeri Beyrut olan ABDUL KARIM ISSA'nın AYNI KİŞİ OLDUKLARININ TESPİTİNE, buna göre Mardin İli, Savur İlçesi, Koşuyolu Mah./Köyü, Cilt No:30, Hane No:52, BSN:15'te nüfusa kayıtlı Süleyman ve Suyemi'den olma, 02/06/1953 doğumlu, 50590538780 T.C. kimlik numaralı Abdulkerim Kıvcı'nın adının ABDUL KARIM, soyadının ISSA, doğum yerinin BEYRUT/LÜBNAN, doğum tarihinin 01/01/1953 olarak DÜZELTİLMESİNE,..." şeklindeki hükmün tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir. Kararın tebliğinden itibaren iki hafta istinaf süreniz olduğu hususu gerekçeli karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02576637