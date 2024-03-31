İZMİR 8. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

İZMİR 8. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

D.İş Esas No : 2026/7

D.İş Karar No : 2026/7



Talep eden T.C. Ziraat Bankası A.Ş tarafından karşı taraf Murat Yaşar aleyhine mahkememizde açılan ihtiyati haciz talebine ilişkin dosyanın incelenmesi sonunda;

Mahkememizin 16/01/2026 tarih ve 2026/7-7 D.iş E-K sayılı kararı ile ; "...İİK. 257.vd maddelerindeki koşulları bulunmayan İHTİYATİ HACİZ TALEBİNİN REDDİNE,

Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

Kararın taraflara tebliğine,

Dair; tarafların yokluğunda, dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta yasal süresi içinde, mahkememize (veya bulunulan yer Tüketici Mahkemesine) dilekçe ile başvurarak İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere istinaf yolu açık olmak üzere karar..." verildiği ve verilen kararın talep eden T.C. Ziraat Bankası A.Ş vekilinin 19/01/2026 UYAP tanzim tarihli dilekçesi ile"...İzmir 8. Tüketici Mahkemesinin2026/7 Dİş. Esas,2026/7 Karar sayılı dosyasından verilen 16.01.2026 tarihli ilamının kaldırılarak İHTİYATİ HACİZ talebimizin kabulüne karar verilmesi..." talebiyle istinaf edildiği,

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen karşı taraf Murat Yaşar yönünden karar ve talep eden vekilinin istinaf başvurusunun ilanen tebliği,

Tebliğin son ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 24/04/2026

