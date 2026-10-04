İZMİR 9. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No: 7*

T.C.

İZMİR

9. İCRA DAİRESİ

2026/569 ESAS

İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİ

1- Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa, Türkiye'de göstereceği yerleşim yerindeki adresi : RONALD ARTHURS, 99496025352TC Nolu,

Kültür Mah. Atatürk Cad. No:210 İç Kapı No:7Konak / İZMİR

vekili Av. İlkay Ciğer

Kıbrıs Şehitleri Cad. 1479 Sok. No:22 Kenet Sitesi K:4 D:9 Alsancak Konak / İZMİR 2- Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası : MARGARET AMEGHINO, 13392107332TC Nolu,

Narlı Mah Ferit Alnar Sok No 7 A Blok Daire 2 Narlıdere / İzmir Narlıdere / İZMİR 3- Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı, faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi : MARGARET AMEGHINO 300.000,00 TL 13/01/2026 TARİHLİ 300.000,00 TL TUTARINDAKİ ASIL ALACAK PROTOKOLE BAĞLI ALACAK (İstenen: Yıllık Adi Kanuni Faiz) 1.380,82 TL İŞLEMİŞ FAİZ (İstenen: Yıllık Adi Kanuni Faiz) 301.380,82 TL Toplam Alacak 4- Senet ve tarihi ve senet yoksa borcun sebebi : 13/01/2026 TARİHLİ 300.000,00 TL TUTARINDAKİ ASIL ALACAK PROTOKOLE BAĞLI ALACAK 300.000,00 TL 5- Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların adı, soyadı, yerleşim yerindeki adresleri :

İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (7) gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız, (teminatı vermeniz), borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu (7) gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız itirazınızın geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapis ile tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız; dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; adresinizi değiştirdiğiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediğiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediği durumda, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatın size yapılmış sayılacağı; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği ihtar olunur.22/01/2026 (İİK m.60) İcra Dairesi Hesap Bilgileri Banka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O. Iban No : TR560001500158007290493423 Vergi Dairesi Adı / No: BORNOVA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - 4840009159

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 49'a karşılık gelmektedir.

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