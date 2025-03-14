İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonla 4'ü çocuk, toplam 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik bir botta bir grup düzensiz göçmen olduğuna dair alınan ihbar üzerine bölgeye hızla ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin durdurduğu lastik bottaki 19 düzensiz göçmen, aralarında 4 çocuk da bulunmak üzere yakalandı.
Yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.