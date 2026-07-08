İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda korku ve paniğe neden olan hareketli anlar yaşandı. İç Hatlar Gelen Yolcu Katı terminalinde elinde iki bıçakla dolaşan 45 yaşındaki H.K. isimli şahsı fark eden havalimanı koruma polisi, harekete geçti.
Şüphelinin elindeki bıçaklarla direnmeye çalışması üzerine emniyet ile saldırgan arasında terminal içerisinde arbede yaşandı. Yaşanan arbede esnasında 1 komiser ve 3 polis
Şüpheli hakkında "kasten yaralama" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından adli işlem başlatılırken, olayın arka planına dair dikkat çeken bir detay gün yüzüne çıktı. Yapılan araştırmalarda, şüphelinin uzun süredir ruh sağlığı tedavisi gördüğü ve akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.