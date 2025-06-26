İzmir’in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi sanayi tesisleri mevkiinde bugün saat 18.55’te çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangının büyümesini önlemek amacıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde müdahale başlatıldı.
Yangına ilk müdahale saat 19.00’da yapıldı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Yangın söndürme faaliyetlerine 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 dozer katılıyor.
YAKILAN ÇÖP YANGINA NEDEN OLDU
Yangının sanayi tesisleri civarında yakılan çöpten meydana geldiği failin jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için müdahalesi devam ediyor.