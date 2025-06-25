İzmir Aliağa'da başlayan orman yangınına 7 uçakla müdahale ediliyor. Yangın, Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi yönüne ilerlemesi nedeniyle bazı evler tahliye edildi. Yangına ilişkin olarak İzmir Valisi Süleyman Elban ve Orman Genel Müdürlüğü'nden açıklama yaptı.

Elban, "Aliağa İlçesi Horozgediği Mahallesi (Foça-Ilıpınar; Aliağa-Bozköy) bölgesinde bir orman yangını başlamıştır. 25 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 12.30’da başlayan ve devam eden yangına ekiplerimiz hem havadan hem de karadan müdahale etmektedir.

Bu süreçte; 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı ve su tankeri, 6 dozer, 2 iş makinesi, 6 TOMA, 112 Acil Sağlık Ekipleri, emniyet ekipleri, jandarma ekipleri, itfaiye ekipleri, 450 personel yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm kurumlarımızın desteğiyle, yangını en kısa sürede kontrol altına almak için yoğun bir gayret içerisindeyiz.Yangından etkilenen tüm İzmirli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." bilgisini paylaştı.

BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ

İzmir'in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi yönüne ilerledi. Bölgedeki dağlık alanda bulunan bazı evler tedbir amacıyla tahliye edilirken, iki evin zarar gördüğü öğrenildi. Yangınla ilgili bölgede bilgi veren Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, "12 evden 60 vatandaşımız tahliye edildi. Kullanılmayan evler de jandarma ekiplerince kontrol edildi. Orman Bölge İzmir Büyükşehir ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri çalışıyor. Yangın büyük. Bölgede tavuk çiftliği de var. Tam nedeni belli olmamakla beraber yangının elektrik tellerinden çıktığı söyleniyor. Çok üzgünüz" dedi.

OGM'DEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü'nden de yapılan açıklamada, Aliağa Bozköy mevkiinde meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." denildi.