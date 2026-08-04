TÜRKPATENT coğrafi işaret belgeleri, resmi üretim reçeteleri ve kullanıcı değerlendirmeleri esas alınarak hazırlanan araştırmada, simitler 10 farklı kriter üzerinden değerlendirildi. Genel sıralamada 91,0 puan alan Eskişehir simidi ilk sıraya yerleşti. Antakya simidi 90,0 puanla ikinci, İzmir gevreği ise 89,5 puanla üçüncü oldu. Ankara ve İstanbul simitleri 88,0 puanla aynı sırayı paylaşırken, İzmit, Samsun ve Rize simitleri de listenin devamında yer aldı.

REÇETE ÖZGÜNLÜĞÜNDE RİZE VE ANTAKYA İLK SIRADA

Reçete özgünlüğü kategorisinde Rize simidi ile Antakya simidi 10 tam puan alarak zirveyi paylaştı. Eskişehir simidi 9,5 puanla bu iki şehri takip ederken, Ankara ve Samsun simitleri 9,0 puan aldı.

Üretim tekniği değerlendirmesinde İzmir gevreği ile Rize simidi 10 puanla ilk sırada yer aldı. Eskişehir, Antakya ve Samsun simitleri 9,5 puan alırken, Ankara ve İstanbul simitleri 9,0 puan elde etti.

Ustalık gerektiren üretim aşamalarında Ankara, İzmir, Antakya, Eskişehir ve Rize simitleri 9,5 puanla en yüksek başarıyı gösterdi. İstanbul, İzmit ve Samsun simitleri ise 9,0 puanda kaldı.

GEVREKLİKTE ZİRVE İZMİR GEVREĞİNİN

Dış gevreklik kriterinde İzmir gevreği 10 tam puanla ilk sıraya yerleşti. Ankara ve İzmit simitleri 9,5 puanla onu takip etti.

İç doku değerlendirmesinde İzmit simidi 10 puanla en başarılı simit seçildi. İstanbul ve Antakya simitleri 9,0 puan, Eskişehir simidi ise 8,5 puan aldı.

Aroma zenginliği kategorisinde Ankara, Samsun, Antakya ve Eskişehir simitleri 9,5 puanla ilk sırayı paylaştı. İzmir gevreği 9,0 puanla bu grubu takip etti.

EN DOYURUCU SİMİTLER İSTANBUL VE ANTAKYA'DAN

Doyuruculuk kriterinde İstanbul simidi ile Antakya simidi 9,5 puanla zirvede yer aldı. İzmit ve Eskişehir simitleri 9,0 puan, İzmir gevreği ise 8,5 puan elde etti.

STANDARDİZASYONDA ANKARA SİMİDİ LİDER

Standardizasyon değerlendirmesinde Ankara simidi 10 tam puanla ilk sıraya yerleşti. İstanbul, Rize ve Eskişehir simitleri 9,5 puanla üst sıralarda yer aldı.

KÜLTÜREL KİMLİKTE İSTANBUL VE RİZE ZİRVEDE

Kültürel kimlik kategorisinde İstanbul simidi ile Rize simidi 10 tam puan alarak listenin zirvesini paylaştı. Ankara ve Eskişehir simitleri ise 9,5 puanla öne çıkan diğer şehirler oldu.