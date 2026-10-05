İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçeceği yönündeki iddialar son günlerde yeniden gündeme geldi. “Mutlak butlan” kararının ardından CHP'den istifa eden ilk isimlerden biri olan ve Özgür Özel liderliğinde kurulması beklenen YENİ Parti'ye katılacağı öne sürülen Tugay'ın, iktidar medyasının iddiasına göre 7 Ekim'deki AKP Grup Toplantısı'nda partiye katılması bekleniyor.

Gazetecilerin telefonlarına yanıt vermeyen Tugay ise son günlerde kendisine yöneltilen soruları Instagram hesabı üzerinden yanıtlıyor.

"GÖREV SÜREM BİTENE KADAR..."

Tugay, geçtiğimiz günlerde “Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm Projesi”ne ilişkin bir klip paylaştı. Paylaşımın altına çok sayıda vatandaş hem projeyle hem de Tugay'ın siyasi geleceğiyle ilgili yorum yaptı. Bir kullanıcının siyasi görevine ilişkin sorusuna yanıt veren Tugay, “Bugüne kadar belediye başkanıydım, bundan sonra da görev sürem bitene kadar bu görevi yapacağım. Belediye başkanı kimseyi kimseden ayırt etmeden şehre hizmet eder” ifadelerini kullandı.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ'NDEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliğini sonlandırmasıyla ilgili gelen bir yoruma da yanıt veren Tugay, bunun siyasi bir anlam taşımadığını savundu. Tugay, “Gerçekten hiçbir siyasi anlam taşımayan bir üyelik sonlandırmadır bu. Bu kadar çarpıtılacağını bilseydim inanın kesinlikle yapmazdım. Yanlış anlaşıldığı için çok üzgünüm” dedi. Başka bir kullanıcıya verdiği yanıtta ise “Kafama göre ya da kişisel hesaplarla hiçbir şey yapmıyorum sevgili seçmenim. Bana verdiğiniz görev ‘İzmir'e en iyi şekilde belediye hizmetleri vermek’ diye düşünüyorum. O anlamda ben değil, İzmir önemli” ifadelerini kullandı.

"TARİH BENİ NASIL ANARSA ANSIN"

Tugay, İzmir'in geleceğine ilişkin değerlendirmesinde ise “Kimsenin üzülmesini kesinlikle istemem. İzmir'in kötü olmasını asla istemem. Tarihin neresinde, nasıl anılacağımızı konuşmak ve hüküm vermek için erken diye düşünüyorum. İzmir iyi olsun da ben tarihin bir yerinde olmakla falan ilgilenmiyorum” dedi. Seçimlerin yapılacağını belirten Tugay, “Merak etmeyin, seçim olacak ve yine oy kullanacak herkes. Umarım İzmir için en iyisi neyse o olur” ifadelerini kullandı.

Tugay, Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm Projesi'ne yönelik eleştirilere de yanıt verdi. “Siz Ballıkuyu'da yaşamadığınız için sizin için önemli olmayabilir, anlıyorum. Ama ben orada yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını da çözmekle yükümlüyüm” diyen Tugay, çalışanlara yönelik herhangi bir işlem yapılmadığını belirterek, “Çalışan, işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye bir şey olmaz” dedi. Projenin yapay zeka çalışması olmadığını vurgulayan Tugay, “En az 2 yıldır alan çok detaylı analiz edildi. Korunacak tarihi yapılar belirlendi. Hak sahipliği ile ilgili envanter çıkarıldı. Bu tür bir kentsel dönüşüm projesi sadece İzmir için değil, Türkiye için ilk olacak” ifadelerini kullandı.