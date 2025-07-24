İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU) internet sitesinde yer alan verilere göre, İzmir'deki barajlarda su seviyesi kritik seviyelere düştü.

Kent genelinde barajdaki su miktarı an itibarıyla 96 milyon 780 bin metreküp olarak ölçüldü.

Kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Güzelhisar Barajı yüzde 59,15 doluluk oranıyla hala en yüksek seviyeye sahip baraj konumunda yer almasına rağmen geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, yüzde 17'lik bir düşüş yaşandığı görüldü.

YÜZDE 1'İN ALTINDA BARAJ BİLE VAR

İzmir'deki diğer barajlarda ise durumun daha da vahim olduğu ortaya çıktı. Sırasıyla Balçova Barajı yüzde 35,97; Ürkmez Barajı yüzde 14,24; Tahtalı Barajı yüzde 9,69 ve Gördes Barajı'nın ise yalnızca yüzde 0,08 doluluk oranına sahip olduğu görüldü.

İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Çeşme'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda ise aktif doluluk oranı yüzde 4,41 seviyesine kadar geriledi.

ÇEŞME DİKEN ÜSTÜNDE

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'ndaki göl su yükseltisi yüzde 12,15'e kadar düştü. Aktif doluluk oranı yüzde 4,41 olan kentin birkaç günlük suyunun kaldığı ifade edildi.

Geçen yıl aynı dönem doluluk oranı yüzde 24,89 olarak ölçülmüştü.