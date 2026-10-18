İzmir Barosu'nun yeni başkanı belli oldu.
İzmir Barosu'na kayıtlı avukatlar, seçim için saat 09.00'dan itibaren Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda oy kullandı. Saat 17.00'de sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi.
4 ADAY YARIŞTI
Seçimde, mevcut yönetimin adayı Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Emre Öktem, Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'ndan Serhat Sökmen, İzmir Avukatlar Grubu'ndan Volkan Gültekin ve bağımsız aday Tacettin Çolak yarıştı.
120 OY FARKLA KAZANDI
Adayların aldığı oylar şöyle:
- Serhat Sökmen (Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu): 2 bin 685
- Emre Öktem (Çağdaş Avukatlar Grubu): 2 bin 565
- Volkan Gültekin (İzmir Avukat Hareketi): 1.498
- Tacettin Çolak (Bağımsız aday): 372
Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu adayı Serhat Sökmen, İzmir Barosu'nun yeni başkanı oldu.