İzmir'in Buca ilçesinde yeniden yangın çıktı.
Buca'da Temmuz ayında üçüncü kez yangın çıkmış oldu.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
BORNOVA'DAN SIÇRADI
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Gökdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle Buca ilçesi sınırlarına geçti.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
OTOBAN KENARINDA YANGIN BÜYÜYOR
Yangının otoban kenarında hızla büyüdüğü görüldü.
AYRINTILAR GELİYOR...