Yangın, Buca ilçesi Seyhan Mahallesi 722/6 Sokak’ta bulunan depoda saat 03.15 sıralarında çıktı. Depodaki kereste ve sunta türü malzemelerin bulunduğu alanda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek deponun tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken deponun sac çatısı çöktü. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken depo kullanılamaz hale geldi. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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