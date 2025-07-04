İzmir'in Buca ilçesindeki ormanda çıkan yangına müdahale, 2'nci gününde de sürüyor. Orman yangınının çıktığı ilk dakikalar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Buca ilçesi Zafer Mahallesi yakınlarındaki ormanda dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal ve 1 dozer ile yangına müdahale başlatıldı. Yangın, Gaziemir'in Sarnıç bölgesine diğer yandan da Menderes Kısık Mahallesi'ne kadar ilerledi. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde İzmir Aydın Otoyolu, Havalimanı Kavşağı-Kısıkköy mevkii arası iki istikamette ayrıca otoyol havalimanı gişelerden Buca Kavşağı arası iki istikamette ulaşıma kapatıldı.

GÖKYÜZÜ DUMANLA KAPLANDI

Yerleşim yerlerine yaklaşan alevler nedeniyle Yıldızlar Mahallesi ve bölgede bulunan bazı hobi bahçeleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Havanın kararmasının ardından müdahale karadan devam ederken, gece boyunca süren yangın nedeni ile bölgede gökyüzü dumanla kaplandı. Ayrıca yangına Bursa, Manisa, Kayseri, Denizli gibi çok sayıda ilden itfaiye ekipleri desteğe geldi.

GÖZALTI SAYISI 5’E YÜKSELDİ, GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Buca'da başlayan orman yangınının çıktığı ilk dakikalar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Şüpheli Y.Ö. 'e ait ruhsatsız yapı inşaatında yapılan demir kesim ve kaynak işlemi esnasında çıkan yangının ormanlık alana sıçraması ve orman yangınına neden olması ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturmaya başlanmıştır. Kaçak yapı sahibi şüpheli Y.Ö. ve inşatta çalışan şüpheliler N.T., S.Ö., Y.K. ile suça sürüklenen çocuk B.A. orman yangına neden olma suçu iddiasıyla Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli Y.Ö. ve N.T. tutuklanmaları talebiyle, şüpheli S.Ö., Y.K. ve suça sürüklenen çocuk B.A. adli kontrol tedbiri talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişlerdir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir" denildi.

ALEVLERLE MÜCADELE KAMERADA

Yangına müdahale eden ekiplerin alevler arasında kaldıkları anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde büyük özveriyle çalışan orman işçilerinin, arazöz içinde yoğun alevlerin arasında kaldığı ve güçlükle kurtuldukları anlar yer aldı. Ekiplerin yaşadığı panik de görüntülerde duyuldu. Alevlerin arasında kalan itfaiyecilerden birinin "Cehennem oldu burası" dediği, bir diğerinin ise "Camı kapat" diye bağırdığı ve arkadaşlarını "Korkmayın" diyerek sakinleştirmeye çalıştığı duyuluyor.

Ayrıca kara ekiplerinin çalışması gece boyu sürerken havanın aydınlanmasıyla birlikte 4 uçak ve 11 helikopter ile havadan müdahale yeniden başladı.

ORMANA YAKIN EVLER BOŞALTILIYOR

Buca'da başlayan ve Gaziemir’in Sarnıç bölgesi ile Menderes ilçesi Kısık Mahallesi'ne kadar ilerleyen yangın, Sarnıç'ta yoğunlaştı. Bu bölgelerde, helikopterler Sarnıç Göleti'nden aldıkları suyla söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

Bu arada jandarma, yangının ormana yakın yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine tedbir amaçlı tahliye uyarısında bulundu. Bölgedeki bazı evler tahliye edildi.

Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.