İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bütün baskılara rağmen çiftçiye destek olmaya devam edeceğini ifade ederek, "Engellemeler var, baskılar var. Ama bunlar vız gelir, tırıs gider. Biz bunların hepsinin üstesinden geliriz. Yeter ki siz yanımızda olun" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı tarafından Menderes’in Sancaklı Köyü’nde düzenlenen çiftçi buluşmasına katıldı. Sancaklı’daki serada düzenlenen buluşmaya Başkan Cemil Tugay’ın yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP geçmiş dönem Milletvekili Musa Çam, İlçe başkanları, il ve ilçe yöneticileri, muhtarlar, kooperatiflerin temsilcileri ve ve üreticiler katıldı.

"BASKILARIN ÜSTESİNDEN GELİRİZ"

Toplantıda çiftçinin yaşadığı sorunlara değinen Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm baskılara rağmen çiftçinin yanında olmaya devam edeceğini söyledi. Tugay şu ifadeleri kullandı:

-Hepimizin aynı duyguda birleşmiş olması bizi mutlu ediyor. İnsan çok daha fazla çalışayım, koşturayım, herkesin derdine yetişeyim istiyor. Memleketimizin dertlerinin çok olduğu bir zamandayız.

-Çiftçilerimiz de ne yazık ki bundan en fazla payını alan gruplardan. Elimizden geldiğince İzmir’de üreticinin, çiftçinin yanında olmaya çalışıyoruz.

-İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçe belediyelerimizle birlikte çalışıyoruz, çaba gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde sizlerle çok daha fazla bir arada olacağız ve güzel şeyler yapacağız. Engellemeler, baskılar var. Ama bunlar vız gelir, tırıs gider. Bunların hepsinin üstesinden geliriz. Yeter ki yanımızda olun”