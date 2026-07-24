İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay 18 Haziran'da CHP'den istifa etti.

Butlan yönetiminin CHP İzmir İl Başkanı ve yönetimini görevden almasını 'İzmir'in iradesine yapılmış büyük bir haksızlık' olarak değerlendiren Tugay, "Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisine ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Ancak 'Mutlak Butlan CHP'si' bu mücadelenin çatısı değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum" şeklinde açıklama yapmıştı.

Özgür Özel'in kuracağı Yeni Parti'ye katılması beklenen Cemil Tugay'ın dün Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelmesi AKP'ye geçeceği iddialarını gündeme getirdi.

Konuyla ilgili Sözcü TV'den Gamze Elçi'ye konuşan Tugay, "Belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğimi, siyasi belirsizliklerin İzmir'deki belediye hizmetlerinin olumsuz yansımalarından uzak durmaya çalıştığımı, şehrimizin ve ülkemizin huzuru ve refahının en öncelikli amacım olduğunu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.