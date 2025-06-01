İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kültürpark’ta dün düzenlenen sendika mitingine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sendikacıların grev sürecinde araç girişi için izin talebinde bulunduğunu ve bu iznin verildiğini belirten Tugay, mitingde “Hakkımızı söke söke alacağız” sloganlarına tepki gösterdi.

'SÖKE SÖKE KİMDEN ALACAKSINIZ?'

Tugay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili İzmir Halkı, Kültürpark’ta sendikacı arkadaşlarımız bir miting düzenledi. Araç trafiğine kapalı olan alana giriş izni talep ettiler ve bu izin verildi. Grev sürecinde olsak da grev yapan bizim çalışanımızdır, kendisini ifade etmesi önemlidir. Ancak ‘Hakkımızı söke söke alacağız’ nidaları duyuldu. Gerçekten sormak istiyorum; söke söke nasıl alacaksınız ve kimden? Söke söke alacağınız kurum belediye, yani sizin vergilerinizle bütçesi oluşan bir kamu kurumu. Merkezi hükümet bütçeye gelen payı keserse, belediyenin bütçesi kalmaz.”

'PATRONLA DEĞİL HALKLA KONUŞUYORSUNUZ'

Başkan Tugay, sendika yetkililerine sürece sağduyulu yaklaşması çağrısında bulunarak, “Patronla değil, halkla konuşuyorsunuz. Kar eden bir fabrika değil, kamu kurumu ile muhatapsınız” dedi. İzmir’in 22 yıldır muhalif duruşunun bedelini iktidar baskısıyla ödediğini ve son 3 ayda 8 milyar liralık bütçesinin kesildiğini vurgulayan Tugay, “Bu kentin bir parçası olan işçisi adına bu sözler söylenmez. Lütfen süreci İzmir halkının sağduyusuna bırakın” dedi.