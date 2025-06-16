İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay işten çıkarılacak 1030 kişiye ilişkin yeni açıklama yaptı. Tugay işten çıkarılacaklarının çoğunun büro personelinden oluştuğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZDOĞA, İZENERJİ ve İZELMAN’dan yapılacak işten çıkarmalara ilişkin konuştu. Tugay, “Daha önceki yıllarda sahada çalışmak üzere personel alındıktan kısa süre sonra bürolara geçirildiğini gördük. Bazı arkadaşlarımız araya birilerini sokarak açıkçası o şekilde bürolara, daha hafif işlere geçiyor. İşten çıkarmaların çok büyük çoğunluğu büro personeli ya da saha personeli gibi görünüp de ama sahada yeterli verim alınamayan insanlar da var” dedi.

Büyükşehir iştiraklerinde çalışan bin 30 işçinin işten çıkarılması açıklamasının ardından İZENERJİ’ye 144 taşeron işçi alımı için ilan verilmesi konusuna değinen Tugay şu ifadeleri kullandı:

-Emekli olan, ayrılan saha işçileri var. Belediyeler her zaman sahada, temizlik işinde, park bahçe bakımında, ondan sonra ilaçlamada, yol tamirleri gibi işlerde sahada çalışacak aktif insanlara ihtiyaç duyar. Bu işlerin aksamasının bir nedeni oradaki personelin eksikliği ya da liyakatlı parçaların eksikliği.

-Biz onun olmaması için çok özen gösteriyoruz. Onun için çok dikkatli seçimler yapmaya çalışıyoruz. Burada şöyle bir şey oldu. Daha önceki yıllarda sahada çalışmak üzere personel alındıktan kısa süre sonra bürolara geçirildiğini gördük. Yani temizlikte, park bahçede, ilaçlamada, yol tamirinde falan çalışacağım diye başlayan bazı arkadaşlarımız birkaç ay içerisinde rahatsızlıklarını gerekçe göstererek ya da başka nedenlerle araya birilerini sokarak açıkçası o şekilde bürolara, daha hafif işlere geçiyor. Böyle bir alışkanlık oluşmuş.

-Bunu yaşamamak için ilk başlangıcında altı ay hatta 11 ay kadar bir süre var. Bu süre içerisinde geçici statüde çalışsın, denemiş olalım. Eğer istediğimiz verimi alamazsak, performansı alamazsak arkadaşımıza uzatmayalım çalışma süresini diye bir önlem olarak bu uygulamayı başlattık. O sürenin sonunda eğer beklediğimiz performansı göstermişse, iyi bir çalışan olarak liyakatini bize ispat etmişse o geçici hali kalıcıya döndürülecek ve devam edecek. Geçici çalışma dediğimiz o.

-İşten çıkarmaların çok büyük çoğunluğu büro personeli ya da saha personeli gibi görünüp de ama sahada yeterli verim alınamayan insanlar da var. Şunu hep söylüyorum. Çalışan, başarılı işler yapan, kurumun istediği performansı gösteren insanlara biz şeyimiz yok yani. Öyle onlara dokunma gibi bir niyetimiz yok. Ama bir onun adaleti var, bir mantığı var.