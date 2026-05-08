İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İhaleye Konu Taşınmazın

Adresi İnciraltı Mahallesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı No:104 Balçova/İZMİR Niteliği Mağaza İhale Yöntemi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” Kira süresi 10 (on) yıl Yeri ve Miktarı İl İlçe Mahalle Ada No Parsel No Yüzölçümü(m2) İzmir Balçova İnciraltı 2276 20 Toplam Alanı :12.661,54 m² Açık Alanı :8.180,24 m² Kapalı Alan : 4.481,30 m² Tahmin Edilen Bedel 18.120.000,00 TL/YIL+KDV (onsekizmilyonyüzyirmibintürklirası+kdv) Geçici Teminat Miktarı 652.320,00-TL (altıyüzelliikibinüçyüzyirmitürklirası) İhale Dosyası Satış Bedeli 1.000,00- TL (bintürklirası) İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Adres / Yer Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 1 No'lu Hol 1233 No'lu oda Basmane-Konak/İZMİR(İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ) İhale için son evrak verme tarihi ve saati Tarih:20.05.2026 Saat: 12.00 İhale için evrak teslim adresi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 1 No'lu Hol 1233 No'lu oda Basmane-Konak/İZMİR(İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ) İhale tarihi (dış zarfların ve iç zarfların açılması) ve saati 21.05.2026 14.00 İhale salonu (dış zarfların ve iç zarfların açılacağı yer) adresi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 2 No'lu Hol 2184 No'lu Toplantı Odası Basmane-Konak/İZMİR(İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ)

-İHALE BÜLTENİNİN 1. SIRASINDA YER ALAN KAPALI TEKLİF USULÜ İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN ;

a) İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; ihaleye ait Şartnamede belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini, ihale için son evrak verme tarih ve saatine kadar Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 1 No'lu Hol 1233 No'lu oda Basmane-Konak/İZMİR(İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ) adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaşmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

b) Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir.

c) Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2-İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:

A)DIŞ ZARF

-Teklifin gerçek kişi tarafından verilmesi halinde üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı olan nüfus cüzdanı fotokopisi,

-Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge, irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi verilmesi,

-Tüzel kişi olması halinde ilgili sicile kayıtlı olduğuna dair, ihale yılına ait belge verilmesi,

-Tüzel kişilerde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noterden onaylı imza beyannamesi veya imza sirküleri,

-Vekaleten ihaleye katılma halinde, ihaleye katılmaya ilişkin olarak vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

-Süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,

- İhaleye girecek isteklilerce hazırlanacak, Kapalı Teklif Usulü Kiralama İhalesi Şartnamesinin 9.Maddesindeki ihaleye iştirak edemeyecek olanlar, yasak fiil veya davranışlar ve ihale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair taahhütname belgesi,

-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge,

B)İÇ ZARF

-İç zarfa Şartnameye uygun olarak düzenlenecek Teklif Mektubu konulacaktır.

Kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunulması gerekmektedir.İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermektedir.

Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. Duyurulur

