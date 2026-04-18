İzmir Büyükşehir Belediye (İzBB) Meclisi'nin nisan ayı toplantısının üçüncü birleşiminde, 2025 yılı faaliyet raporu ele alındı. Birleşimin birinci oturumunda AKP'li Meclis Üyesi Gizem Akyüz Duman'ın, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde Sabri Kılınç isimli çalışanın hayatını kaybetmesi üzerinden yaptığı açıklamalar tartışmalara neden oldu. Duman'ın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın hayatını kaybeden Kılınç'ın ailesine "yalancı" dediğini öne sürmesi üzerine, AKP'li ve CHP'li meclis üyeleri arasında sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında bazı meclis üyeleri yerlerinden kalkarak birbirlerinin üzerine yürüdü. GERGİNLİK SON BULMADI Meclis salonunda yaşanan gerginlik arbedeye dönüştü. Yaşananların ardından oturuma kısa süre ara verildi ancak gerginlik son bulmadı. Birleşimin ikinci oturumunda da taraflar arasındaki arbede çıktı.

