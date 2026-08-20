İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Otogarı'na ilişkin hukuki mücadelesini kazanmasının ardından kamu alacaklarının tahsiline yönelik adımları hızlandırdı. Şirketin taşınır mallarına yönelik fiili haciz işlemi gerçekleştirildi.

Haczedilen eşyalar, tutanakla teslim alınarak belediyenin Merkez Ambarı'na götürüldü. Söz konusu taşınırların satış süreci, mevzuat hükümleri doğrultusunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek.

73 MİLYONUN ÜZERİNDE TAHSİLAT

Belediye yetkilileri, İZOTAŞ AŞ'den yaklaşık 967 milyon TL alacağın bulunduğunu belirtti. 5 Haziran 2026 tarihinden günümüze kadar haciz yoluyla 73 milyon TL'nin üzerinde tahsilat yapıldı.

Yetkililer, söz konusu tahsilatın İZOTAŞ tarafından gönüllü olarak yapılan bir ödeme olmadığını, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen haciz ve cebri tahsil işlemleri sonucunda kamuya kazandırıldığını vurguladı.

Yapılan işlemlerin, otogarın mevcut işleyişi ve hizmetlerin sürekliliği aksatılmadan, idari binada bulunan taşınır mallarla sınırlı olarak gerçekleştirildiği ifade edildi. İşlemler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un ilgili hükümleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, hukuki ve mali sürecin otogarda faaliyet gösteren esnafı mağdur etmeyecek şekilde yürütüleceğini kaydetti. Otogar esnafının günlük faaliyetlerini etkilememesi için gerekli hassasiyetin gösterileceği belirtildi.

Nihai amacın, kamuya ait alacakları hukuki yollarla tahsil etmek ve otogarın sağlıklı, düzenli ve kamu yararına uygun şekilde işletilmesini sağlamak olduğu ifade edildi. Sürecin yalnızca kamu mülkünün belediyenin uhdesine alınmasıyla sınırlı olmadığı, aynı zamanda kamuya ait alacakların tahsili açısından da tüm yasal yolların kullanılacağı vurgulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından otogarın nasıl işletileceğine dair kararı ağustos ayı meclis toplantısında oy birliğiyle aldı. Otogarın otoparklarını İZELMAN, ticari alanlarını GRAND PLAZA, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım kapsamındaki işletmecilik faaliyetlerini ise İZULAŞ beş yıl süreyle yürütecek. İşletme gelirlerinin yüzde 30'u Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılacak.