İzmir Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık maliyeti 1 milyar 136 milyon 769 bin TL olarak belirlenen ihalesinde Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri 818 milyon 750 bin TL teklif verdi. İhale; otobüs, metro, tramvay, vapur, banliyö ve teleferikte kullanılan İzmirim Kart ve Bilet 35 sisteminin işletme, bakım, onarım ve yazılım hizmetlerini kapsıyor.

Şirket, validatörler, sürücü kontrol panelleri, merkezi yazılım, veri tabanı, mobil ödeme ve güvenlik altyapısının işletilmesinin yanı sıra EMV temassız kart, QR kod ve NFC gibi ödeme teknolojilerinin entegrasyonunu da gerçekleştirecek. Sözleşme sonrası 100 günlük hazırlık ve devir süreci uygulanacak. Asis Elektronik ayrıca 2 bin 852 validatör, 1975 sürücü kontrol paneli, 10 denetim cihazı ve 5 bin SAM kart temin edecek.

Sözleşmede veri ihlali veya siber saldırının en geç 1 saat içinde bildirilmesi, kritik sistem kesintisi, hatalı ücretlendirme ve yetkisiz erişim gibi sorunlara 30 dakika içinde müdahale edilmesi ve arızaların en geç 3 saatte giderilmesi şartları bulunuyor. Sözleşmenin sona ermesi halinde kaynak kodları, veri tabanı yapıları, API tanımları, lisanslar ve teknik dokümantasyon belediyeye devredilecek.

Ege'de Son Söz'den Berivan Kaya'nın haberine göre, Asis Elektronik'in yönetim kurulu başkanı Ethem Sancak, daha önce AKP'de siyaset yaptıktan sonra 2022'de Vatan Partisine katıldı. Sancak, BMC'nin eski sahibi ve yönetim kurulu başkanı olmasının yanı sıra Esmedya grubunun da eski sahibi olarak biliniyor.