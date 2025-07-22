İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketi İZBETON AŞ’nin de arasında bulunduğu kurumların bazı ihalelerine yönelik “edimin ifasına fesat karıştırma” soruşturması kapsamında şirket Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile birlikte 30 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi.

Başsavcılığın, 2023'te İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi ile 2024'te Kent Temizliği Şube Müdürlüğünün görevleri kapsamında düzenlenen iş makinesi ve araç kiralama hizmet alımı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sonucunda 30’u tutuklu 56 sanık hakkında iddianame düzenlenmişti.

İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame, İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mahkeme, tutuklu sanıkların sabit ikametgah sahibi olmaları, delil karartma ve kaçma şüphesi bulunmaması ve yaklaşık bir yıl süren soruşturmanın ardından tutuklama tedbirinin devamını gerektirecek acil bir durumun bulunmaması gerekçesiyle aralarında İZBETON AŞ eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz'ın da yer aldığı 30 tutuklu isim hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanmak suretiyle tahliyelerine karar verdi.

Ayrıca soruşturma sürecinde adli kontrolle serbest bırakılan 20 sanık hakkındaki bazı yükümlülükler kaldırılırken, yurt dışına çıkış yasağına ilişkin kontrol tedbirlerinin devam etmesine hükmedildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise mevcut denetim raporları, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamını dikkate alarak verilen tahliye kararlarına aynı gün itiraz edildiği açıklandı.