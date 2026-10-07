Çeşme Belediyesi’ne yönelik operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ile İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer ve Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit hakkında gözaltına kararı verildi. BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINDA Cemil Tugay'ın transfer olacağı gün Çeşme Belediyesi'ne operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ile İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer’in gözaltına alındığı öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye katılacağının belli olmasının hemen ardından Bayraklı Belediyesi'ne bir operasyon gerçekleştirilmişti. Bugün de Çeşme Belediyesi’ne yönelik olarak ihalelerde ve alımlarda usulsüzlük iddiaları üzerine operasyon yapıldı. Operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ile İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer’in gözaltına alındığı öğrenildi.

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