İzmir-Çeşme Otoyolu'nda pes dedirten olay yaşandı. Otoyolda çalışır vaziyetteki bir otomobilin üzerine çıkan biri erkek, ikisi kadın üç kişi araç üzerinde dans etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI Paylaşılan görüntülerin ardından Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu arada çalışma başlatan jandarma ekiplerinin, görüntüler üzerinden kimlikleri belirlenen üç kişiyi yakaladı.

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