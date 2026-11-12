İzmir'de uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik dört ayrı operasyonda 1 ton 367 kilogram 500 gram skunk, 57 bin ecstasy hap ve bin 728 gram pregabalin maddesi ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Bir şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

15 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Uyuşturucu madde ticareti faaliyetleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için ayrıca çalışma yapıldı. Bu kapsamda 13 ev ve 2 iş yeri olmak üzere toplam 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü, bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği bildirildi.