Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Aliağa ilçesinde görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle, 14’ü çocuk olmak üzere 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Foça açıklarında lastik botla ilerleyen bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Durdurulan bottaki 21 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı.

Aynı bölgede gerçekleştirilen bir diğer çalışmada ise lastik bot içerisinde bulunan, 1’i çocuk 36 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Menderes açıklarında da 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

Üç ilçede gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yakalanan toplam 111 düzensiz göçmen, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.