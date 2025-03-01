İzmir'de. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik başlattıkları çalışma kapsamında Konak ilçesindeki bir eve baskın düzenledi.

Evde yapılan aramada, büyük miktarda sentetik ecza hapı bulundu. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

 
 
 