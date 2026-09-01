Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine yansıyan sarsıntının, başta Foça ilçesi olmak üzere kıyı şeritlerinde hafif şekilde hissedildiği bildirildi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.

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