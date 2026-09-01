Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine yansıyan sarsıntının, başta Foça ilçesi olmak üzere kıyı şeritlerinde hafif şekilde hissedildiği bildirildi.
AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine yansıyan sarsıntının, başta Foça ilçesi olmak üzere kıyı şeritlerinde hafif şekilde hissedildiği bildirildi.
AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.
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