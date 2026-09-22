İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, denizlerdeki canlı popülasyonunu korumak ve kaçak su ürünleri avcılığının önüne geçmek amacıyla yürütülen saha çalışmaları kapsamında Güzelbahçe ilçesinde operasyon gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİ ARAÇLARDA ARAMA YAPILDI

Ekiplerin takibi sonucu şüphe üzerine durdurulan 2 ticari araçta detaylı arama yapıldı. Yapılan incelemelerde, avlanması, satılması ve nakledilmesi kotalara ve özel izinlere tabi olan toplam 3 ton mavi yüzgeçli orkinos ele geçirildi.

500 BİN TL’LİK BALIĞA VE ARAÇLARA EL KONULDU

Piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu belirtilen kaçak su ürünleri ile nakilde kullanılan 2 araca emniyet güçlerince el konuldu. Ele geçirilen orkinoslar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki sorgu ve adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.