İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan resmi açıklamada, İzmir'de düzenlenen baskında büyük miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu. Bakanlığın paylaştığı verilere göre, başarılı operasyon kapsamında tam 371 kilogram skunk ve esrar ele geçirildi. Yüzlerce kiloluk uyuşturucu maddeyle doğrudan bağlantılı olduğu tespit edilen bir şüpheli şahıs ise güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Bakanlığın açıklaması şöyle:
"İzmir'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 371 kg Uyuşturucu Madde ele geçirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda; 371 kg Skunk/Esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.
Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."