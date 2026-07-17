İzmir ve Çeşme Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çiğli'de bir depo ile Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye gelen bir tekneye operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 bin 603 şişe kaçak içki ve 502 litre taklit etiketli etil alkol ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2026 yılının ilk 6 ayında sahte/ kaçak içki ve etil alkol kaçakçılığına yönelik olarak yapılan çalışmalarda 148 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, 11 şüphelinin tutuklandığı belirtildi. Operasyonlarda 56 bin 240 litre taklit etiketli etil alkol ve 9 bin 612 litre kaçak içki ele geçirildiği bildirildi.