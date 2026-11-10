İzmir'in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'ndeki demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi.
Fabrikada patlama sonrası çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
AFAD, itfaiye ve polisin arama kurtarma ekipleri bölgede çalışma yürütüyor. Arama kurtarma çalışmalarına çevre ilçelerdeki ekiplerin yanı sıra Manisa AFAD ekibi de destek veriyor.
Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların yakınları hastane önünde bekleyişini sürdürüyor...
Hastanedeki bir yaralı helikopter ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükselirken, olayda 2'si ağır 13 kişi yaralandı.
KENDİNİ ATEŞE VERDİ
Fabrikada uzun yıllar TIR şoförü olarak çalıştığı öğrenilen T.İ., patlamanın meydana geldiği fabrikanın önüne gelerek üzerine yanıcı madde döküp kendisini ateşe verdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan T.İ., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kendisini ateşe veren T.İ.'nin, patlamada hayatını kaybeden işçilerden birinin kardeşi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, olayla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.